Мерц анонсировал скоординированный ответ Германии, Евросоюза и НАТО на инцидент в Лейпциге

Также Мерц выразил точку зрения, что расходы на оборону государства имеют больший приоритет, чем траты на выплаты родительских пособий.

"Какой прок от самого щедрого родительского пособия, если мы потеряем свободу и мир в Европе окажется под угрозой?" – цитируют канцлера "Вести".

По словам Мерца, сейчас армия Германии не демонстрирует необходимой боеготовности.

Инцидент с дроном: что случилось в аэропорту Лейпцига

Вечером 4 августа в аэропорту Лейпциг/Галле обнаружили беспилотник со взрывчаткой "Семтекс" весом около 800 г рядом с украинским транспортным самолетом Ан-24, который перевозил боеприпасы. Глава немецкого МВД Александер Добриндт заявил, что в инциденте усматривается "сценарий гибридного теракта" и что ФРГ "стала целью гибридной войны" со стороны иностранных государств.

По данным Politico, Фридрих Мерц может обвинить в случившемся Россию и объявить о новых масштабных санкциях против Москвы. Источники издания не уточнили, какие именно ограничения может ввести Германия. При этом один из собеседников Politico отметил, что новых высылок российских дипломатов или закрытия Русского дома в Берлине будет недостаточно. В качестве возможных мер источник назвал усиление рестрикций и увеличение поставок оружия Киеву.

Посольство РФ в ФРГ назвало инцидент в Лейпциге "наспех состряпанной провокацией". В Службе внешней разведки России заявили, что немецкие политики и европейские СМИ возложили ответственность на Москву еще до получения предварительных результатов расследования.