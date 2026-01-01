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На Бали взорвался катер с российскими туристами

Четверо российских туристов и сопровождавший их гид оказались в воде после взрыва и пожара на прогулочном катере у индонезийского острова Нуса-Пенида. Никто из отдыхающих не пострадал, однако капитан судна получил ожоги ног и был доставлен в больницу. Об инциденте сообщили местные СМИ со ссылкой на полицию округа Клунгкунг.

Силуэт горящего катера

Иллюстрация создана нейрогенеративной сетью

©Нейросеть ChatGPT / «Профиль»

Происшествие случилось 29 октября около 13:40 по местному времени в бухте Гамат. Катер Naomi отправился в частный снорклинг-тур примерно в 12:30. По маршруту туристы должны были посетить бухты Manta Bay, Crystal Bay и Gamat Bay.

Когда судно собиралось покинуть последнюю бухту, в его кормовой части раздался сильный взрыв. После этого начался пожар, и гид вместе с четырьмя туристами прыгнул в море, чтобы спастись от огня. По предварительной версии, причиной взрыва мог стать аккумулятор катера.

Как сообщили в полиции округа Клунгкунг, около 14:50 мимо места происшествия проходил другой катер. Его экипаж заметил людей в воде и помог эвакуировать всех пассажиров и членов команды.

Все четверо туристов и гид остались живы. Капитан Naomi получил ожоги в области ног. Его доставили в отделение неотложной помощи больницы RSUD Gema Santhi на острове Нуса-Пенида, где ему оказали медицинскую помощь.

Индонезийские издания уточняют, что туристы были иностранцами. О том, что речь идет именно о четырех гражданах России, сообщает издание Tirto.

По словам гида Made Wirya, перед началом экскурсии сотрудники проверили техническое состояние катера и оборудование для обеспечения безопасности. Судно признали пригодным к выходу в море.

При этом Naomi незадолго до происшествия проходил ремонт и плановое техническое обслуживание.

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Метки: Бали туристы
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