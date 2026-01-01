Что происходит в аэропортах Московского узла после масштабной атаки

По словам столичного мэра Сергея Собянина, в период с 20:30 29 октября до 7:30 30 октября в сторону Московского региона летело 862 БПЛА. Большая часть из них уничтожена силами ПВО Минобороны на дальних рубежах. 170 беспилотников нейтрализовано на подлете к Москве. На этом фоне в аэропортах Московского узла вводили ограничения на прием и отправку самолетов.

По состоянию на 10:10 в аэропортах МАУ задерживались более чем на два часа 66 рейсов на вылет, 33 на прилет, сообщали в Росавиации (10:57 в Telegram-канале).

"Для поддержки пассажиров задействован дополнительный персонал, аэропортовые службы работают в усиленном режиме. Обстановка в терминалах спокойная. Авиакомпании корректируют свое расписание", – добавляли в службе.

Указывалось, что работа гражданской авиации в Московском регионе находится на особом контроле Минтранса и Росавиации.

В аэропортах информируют:

во Внукове (14:17) – по состоянию на 13:40 после снятия ограничений принято 34 рейса, отправлено 22; число пассажиров в терминале А сократилось на 19,4% по сравнению с утренними пиковыми показателями; ранее (10:09) говорилось, что в этом терминале "по объективным причинам довольно много пассажиров", при этом в зоне регистрации людей было много, в секторе внутреннего вылета – сравнительно свободно;

в Домодедове (10:49) – работают в штатном режиме, скоплений пассажиров в терминале нет; службы переведены на усиленный режим работы; "воздушные суда, направленные на запасные аэродромы, вернутся в Домодедово и продолжат выполнение рейсов";

в Шереметьеве (13:26) – продолжается стабильная работа; на 13:00 мск обслужено 88 рейсов на вылет и 43 рейса на прилет, более 19 тыс. пассажиров; службы работают с повышенной готовностью, "обстановка в терминалах стабильная"; авиакомпании выполняют полеты по скорректированному расписанию, сохраняются изменения времени вылета и отмены отдельных рейсов.

Пассажирам рекомендуют следить за актуальной информацией на онлайн-табло и сообщениями авиакомпаний.