В Египте туристический автобус столкнулся с грузовиком: погибли три человека, среди пострадавших есть россияне

Авария произошла утром 30 октября 2026 года на 95-м километре трассы Рас-Гариб – Хургада. По информации Al-Masry Al-Youm, место столкновения находится примерно в 10 километрах от района Джебель-эль-Зейт в направлении города Рас-Гариб.

Среди пострадавших – граждане других стран, в том числе трое россиян, итальянец и француз.

Al-Masry Al-Youm пишет, среди погибших – водитель пассажирского автобуса. Изначально сообщалось о двух погибших, однако позднее число жертв увеличилось до трех.

Пострадавших доставили в центральную больницу Рас-Гариба. У них диагностировали травмы различной степени тяжести, в том числе переломы и ушибы. Несколько человек находятся в тяжелом состоянии: власти сообщили о планах перевести некоторых из них в главную больницу Хургады для дальнейшего лечения.

На место происшествия направили машины скорой помощи, сотрудников полиции и дорожных служб. Специалисты занимались эвакуацией пострадавших, устранением последствий столкновения и восстановлением движения.

По информации египетских СМИ, грузовик был загружен песком. Обстоятельства столкновения выясняют правоохранительные органы: материалы передали в прокуратуру, которая должна установить причины аварии и возможную ответственность водителей.