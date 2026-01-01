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NASA не сможет высадить астронавтов на Луну без частных партнеров

Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джаред Айзекман заявил, что для реализации лунной миссии необходимо участие коммерческих подрядчиков, отвечающих за ключевые компоненты программы.

"NASA, безусловно, играет свою роль. Команды агентства работают круглосуточно. Но нам нужны партнеры, которые делают нам скафандры,– это Axiom Space. Нам нужны партнеры, которые строят посадочный модуль,– это компания Илона Маска SpaceX и компания Джеффа Безоса Blue Origin",– сказал Айзекман в эфире Fox News.

Ранее глава программы по созданию лунной базы Карлос Гарсиа-Галан заявил, что текущих сведений о Луне недостаточно для безопасной пилотируемой миссии и начала строительства.

"Мы знаем о Луне многое, что-то о южном полюсе, но этого совершенно недостаточно для того, чтобы отправлять туда людей и строить лунную базу", – сказал он.

До этого NASA перенесло пилотируемую высадку на Луну с 2027 года в рамках миссии Artemis III на 2028 год (миссия Artemis IV). В 2027 году запланированы регулярные беспилотные полеты. К 2029 году агентство рассчитывает обеспечить надежный доступ на поверхность спутника и проведение экспериментов, затем приступить к разворачиванию первичных возможностей работы лунной базы и с 2032 года обеспечить присутствие экипажей.

10 апреля 2026 года на Землю вернулись астронавты в рамках миссии Artemis II. Космический аппарат Orion, осуществивший облет Луны, приводнился у побережья Сан-Диего. После успеха этой миссии Айзекман заявил, что Соединённые Штаты намерены продолжать полеты к Луне до осуществления высадки в 2028 году.

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Метки: NASA Луна США
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