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  3. Нетаньяху обвинил иранские спецслужбы в попытке убить его сына

Нетаньяху обвинил иранские спецслужбы в попытке убить его сына

Израильский премьер не раскрыл подробностей и не уточнил, основано ли его утверждение на сведениях израильской разведки.

"Что касается моих сыновей, то я думаю, что здесь происходит нечто невероятное. Иран преследовал одного из моих сыновей. Иран пытался убить одного из моих сыновей, пытался совершить покушение на него", – заявил Биньямин Нетаньяху в интервью 14-му каналу местного телевидения.

У Нетаньяху трое детей: сыновья Яир и Авнер, рожденные в браке с Сарой Нетаньяху, а также дочь Ноа от первого брака.

Из-за этой опасности премьер-министр обосновал необходимость усиленной государственной охраны своей семьи со стороны спецслужбы ШАБАК. Заявление прозвучало на фоне общего масштабного противостояния между Израилем и Ираном, в рамках которого Нетаньяху регулярно обвиняет иранские власти в спонсировании терроризма.

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Метки: Биньямин Нетаньяху Иран
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