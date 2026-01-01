Нетаньяху обвинил иранские спецслужбы в попытке убить его сына

"Что касается моих сыновей, то я думаю, что здесь происходит нечто невероятное. Иран преследовал одного из моих сыновей. Иран пытался убить одного из моих сыновей, пытался совершить покушение на него", – заявил Биньямин Нетаньяху в интервью 14-му каналу местного телевидения.

У Нетаньяху трое детей: сыновья Яир и Авнер, рожденные в браке с Сарой Нетаньяху, а также дочь Ноа от первого брака.

Из-за этой опасности премьер-министр обосновал необходимость усиленной государственной охраны своей семьи со стороны спецслужбы ШАБАК. Заявление прозвучало на фоне общего масштабного противостояния между Израилем и Ираном, в рамках которого Нетаньяху регулярно обвиняет иранские власти в спонсировании терроризма.