Парламент Ирана одобрил запрет на проход судов США и Израиля через Ормузский пролив

Комиссия парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике поддержала соответствующий законопроект под названием "Стратегические меры по обеспечению безопасности и устойчивого развития Ормузского пролива". В сообщении подчеркивается, что документ получил одобрение профильной комиссии.

Законопроект также блокирует проход через Ормузский пролив для судов США, Израиля и других государств, которые Тегеран относит к враждебным. Ограничения распространяются как на судоходство, так и на номенклатуру перевозимых грузов, связанных с Израилем.

Согласно проекту, регулирование судоходства, мониторинг движения судов и обеспечение безопасности в Ормузском проливе и Персидском заливе возлагаются на правительство Ирана в сотрудничестве с вооруженными силами страны.

Нынешнее решение иранских властей последовало за срывом июньских договоренностей о прекращении огня между США и Ираном. В начале июля конфликт в регионе возобновился с новой силой после серии взаимных ракетных ударов.

Центральное командование США провело воздушную операцию против береговых постов и узлов связи Корпуса стражей исламской революции вдоль пролива, в ответ на что иранские силы атаковали американские военные объекты в Ираке и Бахрейне.

На фоне эскалации президент США Дональд Трамп назвал текущие закрытые переговоры последним шансом для Тегерана и пригрозил новыми ударами в случае блокировки морских путей.

Одновременно с этим Иран через дипломатических посредников в Омане выставил Вашингтону ультиматум, потребовав полный вывод американских войск от своих границ и снятие экономической блокады.

Из-за непрекращающихся атак на коммерческие танкеры судоходный трафик через пролив за последние недели сократился более чем на треть.