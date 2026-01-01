Пентагон испытает "Золотой купол" уже в этом году

Космические силы США намерены в 2030 году закупить комплектующие системы у производителей, успешно прошедших финальные испытания, сообщают источники Bloomberg.

Программа создания прототипов для Космических сил США предусматривает использование трех типов перехватывающих устройств. В нее также входят контракты на системы управления огнем, наземное обеспечение и интеграцию перспективных технологий.

Отдельные этапы летных испытаний, в рамках которых разработчики будут выводить перехватчики на орбиту, запланированы на 2027 и 2028 годы. В ходе заключительных тестов в 2029 году компании должны продемонстрировать способность космического перехватчика обнаруживать и поражать учебную цель.

"Золотой купол" (Golden Dome) – инициированный в мае 2025 года Дональдом Трампом масштабный проект многоуровневой системы противоракетной и противовоздушной обороны США, призванный защитить всю территорию страны от баллистических ракет и иных воздушных угроз. По его словам, система будет включать наземные, морские и космические компоненты. В частности, планируется использовать спутниковые группировки дальнего обнаружения и современные лазерные установки для уничтожения целей.

Ожидается, что оборонный комплекс будет введен в строй в январе 2029 года. По прогнозам Пентагона, реализация проекта потребует около $175 млрд за 10 лет, в Конгрессе США оценивают затраты значительно выше, примерно в $1,2 трлн.

Первое испытание элементов системы ПРО "Золотой купол" прошло успешно, заявил 24 июня глава Пентагона Пит Хегсет. По его словам, система динамической автономной обороны провела наведение, захват и уничтожение множества приближающихся целей безупречно.

Подробно о том, что из себя представляет комплекс "Золотой купол", "Профиль" разобрал в отдельной статье.