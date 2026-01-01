Пентагон заменил генерала, отвечавшего за помощь Украине и восточный фланг НАТО

Решение принято на фоне масштабных перестановок в верхнем эшелоне военного руководства США, в ходе которых от должностей отстранены более двух десятков высокопоставленных офицеров, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на источники.

Официальная причина увольнения не раскрывается. Источник ABC News утверждает, что она не связана со стремлением министра войны Пита Хегсета переформировать руководство.

5-й армейский корпус (V Corps) – важное оперативно-тактическое соединение сухопутных войск США, созданное для командования силами в Европе, планирования операций и взаимодействия с союзниками по НАТО. Штаб передового командования корпуса находится в городе Познань (Польша). Чарльз Костанца возглавлял 5-й корпус с 2024 года.