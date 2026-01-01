Первые моряки с Unity вернулись в Россию

"Сегодня первые члены экипажа возвращаются домой! Сына мы ночью встретили. <…> Рады возвращению наших родных и ждем, и переживаем за репатриацию остальных членов экипажа. Вроде бы, их так же по несколько человек будут репатриировать", – указала собеседница агентства.

Она благодарит сотрудников российской страховой компании за их компетентность и профессионализм – именно их работа позволила репатриации начаться.

Танкер Unity, ходивший под флагом Камеруна, находится под арестом с 11 мая на якорной стоянке у индийского порта Парадип. Судно задержали после завершения грузовых операций из‑за финансовых претензий к судовладельцу. Как сообщали в российском генконсульстве, истец и ответчик по делу зарегистрированы в ОАЭ. Владельцем танкера родственники моряков называют компанию Bluetide Charters FZE.

На борту – 20 россиян, граждане Египта и Казахстана. Экипаж не может сойти на берег: местные власти не разрешают швартовку и замену команды. Российская страховая компания "Согласие", занимающаяся вопросами репатриации россиян, обратилась в индийский суд, чтобы добиться разрешения на это.

Посольство России в Нью-Дели и генконсульство в Колкате работали с профильными индийскими ведомствами, призывая их принять меры для скорейшего разрешения ситуации. "Только в МИД Индии посольством было направлено шесть вербальных нот", – заявила 3 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.