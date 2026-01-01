Поддержку Украине на ее пути в Европу пообещал Вучич, еще раз выступив за территориальную целостность стран

"Мы говорили о европейском пути Сербии и Украины, и что касается Сербии, то Украина всегда будет пользоваться полной поддержкой нашей страны на своем европейском пути", – цитирует слова сербского лидера газета Blic.

Глава Сербии также подтвердил приверженность Белграда принципу территориальной целостности Украины, увязав позицию с нормами международного права: "Мне кажется, самое важное – это то, что Сербия и я как ее президент подчеркнули нашу поддержку Устава и Резолюции ООН, что означает территориальную целостность всех стран – членов ООН, а это также означает территориальную целостность Украины".

"Мы также очень благодарны Украине за поддержку территориальной целостности Республики Сербия. И что касается нас, мы будем и впредь проводить такую ​​принципиальную политику, и в этом отношении нет никаких но", – заявил политик.

Вучич добавил, что за последнее время двусторонний товарооборот заметно вырос.

Зеленский находится с официальным визитом в Белграде. Вучич ранее отметил, что не видит оснований отказываться от взаимодействия с Киевом. "Мы должны учитывать наши дружеские отношения с азиатскими странами, а также с Россией. Мы не можем выступать против кого-то только потому, что кто-то другой выступает против него", – так пояснял свою позицию сербский лидер.

Сербия, как и Украина, находится в статусе соискателей членства в Евросоюзе, обоим государствам Брюссель выдвинул условия, при выполнении которых они могут рассчитывать на вступление в объединение.

Территориальная целостность Сербии – это принцип неделимости ее границ, который Вучич упоминает, но не раскрывает. Согласно этому принципу автономный край Косово и Метохия является неотъемлемой частью Сербии, несмотря на провозглашение там в 2008 году независимой Республики Косово, признанной частью государств мира.

Президент Вучич заканчивает свой второй срок на посту и больше баллотироваться на высшую в стране должность не может. Поэтому нет никаких гарантий, что его громкие политические заявления будут реально воплощаться в жизнь следующим руководством страны.