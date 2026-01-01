Президент Кубы описал кризисные явления на острове

"Из-за этого тщательно рассчитанного геноцида, где бы ни появлялась возможность хоть немного облегчить положение, именно там сторонники этой гнусной политики затягивают удавку еще сильнее, если это вообще возможно", – заявил Диас-Канель на закрытии XXIV Международной встречи коммунистических и рабочих партий в Гаване.

По его словам, дефицит топлива парализует объекты генерации на дизельном топливе и мазуте, что вызывает многократные ежедневные отключения электроэнергии.

Диас-Канель представил данные о масштабах сбоев в системе здравоохранения. По информации президента, необходимого лечения не получают 117 тыс. взрослых и 1200 детей с онкологическими заболеваниями. В стране доступно лишь около 30% перечня жизненно необходимых лекарств, а технически исправны только 22% автомобилей скорой помощи.

Кубинский лидер обвинил Вашингтон в ведении против Кубы "войны высокой интенсивности" с использованием экономического давления, информационных кампаний и поддержки деятельности, направленной на смену власти.

США сохраняют экономическое эмбарго против Кубы с начала 1960-х годов. В последние годы, по заявлениям Гаваны, санкционное давление усилилось и стало одной из главных причин дефицита топлива, перебоев с электроснабжением и углубления экономического кризиса. Летом 2026 года кубинские власти объявили о масштабных экономических реформах, объяснив их необходимостью адаптации к новым условиям санкционного режима.