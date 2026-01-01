Рекордное количество атак на суда в Ормузском проливе зафиксировано за последний месяц

Всего с 28 февраля зафиксировано 145 инцидентов. Хотя UKMTO не указывает исполнителей обстрелов, в сообщениях отмечается, что подавляющее большинство атак исходит со стороны Ирана. Корпус стражей исламской революции неоднократно брал на себя ответственность за такие действия. Иран также заявляет о множественных подрывах на минах, однако большинство этих случаев не отражено в сводках UKMTO.

С 6 июля из 81 случая обстрела 59 пришлось на южный маршрут, проходящий вдоль побережья Омана. Вооружённые силы США поддерживают использование этого пути и сопровождают танкеры, выходящие из Персидского залива. Тегеран называет южный маршрут незаконным и настаивает на следовании северным путем вдоль иранского побережья.

Иран впервые заблокировал судоходство в Ормузском проливе 28 февраля 2026 года. Это решение стало прямым ответом на начало полномасштабной американо-израильской операции. Оказавшись под ударом, Тегеран задействовал свой главный стратегический рычаг давления – перекрыл узкий пролив, через который проходит около 20% мировых поставок нефти и газа.

Главная цель блокировки – нанести экономический урон США и их союзникам, а также вынудить Вашингтон прекратить военное вмешательство на Ближнем Востоке.

На протяжении весны и лета ситуация в акватории оставалась нестабильной: пролив временно открывался в периоды локальных перемирий, но затем блокировался вновь. Очередной жесткий запрет на судоходство Иран ввел в июле.

США принимали различные ответные меры от закрытия иранских портов для захода и выхода судов до конвоирования силами своих ВМС прохода кораблей по Ормузскому проливу. Президент США Дональд Трамп периодически заявляет о свободном судоходстве в проливе и о полном восстановлении довоенных объемов перевозок по водной артерии.

Однако в реальности при проходе через пролив суда либо подрывались на иранских минах, либо попадали под обстрел иранских военных. Обстановка вынудила США провести в августе серию массированных авианалетов по военным объектам на территории Ирана, которые официально совершались с целью "лишить иранские вооруженные силы возможности препятствовать судоходству в Ормузском проливе". Параллельно Вашингтон несколько раз сообщал о полном разминировании фарватеров в проливе, что на деле не подтверждалось.

Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф, выступая 4 октября в парламенте в Тегеране, озвучил очередное условие открытия судоходства, которое он назвал "абсолютно ясным и окончательным". По его словам, Ормузский пролив откроется, когда Вашингтон выполнит семь условий, основанных на Исламабадском меморандуме о взаимопонимании, подписанном 18 июня.