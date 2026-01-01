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  3. Себастьян Лекорню назвал Францию свободным союзником США без слепого подчинения

Себастьян Лекорню назвал Францию свободным союзником США без слепого подчинения

Критика со стороны Вашингтона относительно пассивности европейских партнеров в затяжном конфликте с Ираном вызвала жесткую реакцию в Париже. Французские власти подчеркнули, что не собираются действовать на международной арене под диктовку американской администрации. Соответствующее заявление в субботу, 29 августа 2026 года, сделал премьер-министр Франции Себастьян Лекорню.

"Не секрет, что мы свободный союзник. Союзник без слепого следования. И это не ново", – заявил Лекорню в эфире телеканала LCI.

Особое внимание в своем выступлении глава французского правительства уделил взаимодействию внутри Североатлантического альянса. Париж намерен и дальше последовательно продвигать собственные интересы на этой площадке.

Тем не менее, премьер-министр Франции уточнил, что при возникновении реальной необходимости страна готова задействовать свои войска в совместных точечных операциях западной коалиции.

Нынешний выпад Парижа стал продолжением последовательной линии государства по дистанцированию от ближневосточного кризиса. Ранее президент Эмманюэль Макрон уже выступал с официальным заявлением, в котором подтвердил полный отказ страны от любого прямого участия в вооруженном противостоянии на Ближнем Востоке.

В США, в свою очередь, выражают растущее недовольство подобным поведением европейцев, обвиняя их в нежелании делить с Вашингтоном финансовое и военное бремя.

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Метки: НАТО США Франция
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