Себастьян Лекорню назвал Францию свободным союзником США без слепого подчинения

"Не секрет, что мы свободный союзник. Союзник без слепого следования. И это не ново", – заявил Лекорню в эфире телеканала LCI.

Особое внимание в своем выступлении глава французского правительства уделил взаимодействию внутри Североатлантического альянса. Париж намерен и дальше последовательно продвигать собственные интересы на этой площадке.

Тем не менее, премьер-министр Франции уточнил, что при возникновении реальной необходимости страна готова задействовать свои войска в совместных точечных операциях западной коалиции.

Нынешний выпад Парижа стал продолжением последовательной линии государства по дистанцированию от ближневосточного кризиса. Ранее президент Эмманюэль Макрон уже выступал с официальным заявлением, в котором подтвердил полный отказ страны от любого прямого участия в вооруженном противостоянии на Ближнем Востоке.

В США, в свою очередь, выражают растущее недовольство подобным поведением европейцев, обвиняя их в нежелании делить с Вашингтоном финансовое и военное бремя.