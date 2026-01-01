"Сирийские демократические силы" официально распущены

"Объявляю о роспуске СДС, курдской автономной администрации и всех подчиненных им военных и гражданских формирований, а также об их полной интеграции в институты государства", – цитирует слова Абди телеканал Syria TV.

По словам командующего, миссия "Сирийских демократических сил" завершена, а дальнейшая деятельность переходит "от этапа обороны к этапу строительства Сирии".

Северо-восточные регионы Сирии, где находятся месторождения нефти и газа, в период вооруженного противостояния правительства Башара Асада с противостоящими ему силами фактически контролировали сформированные курдами и оппозиционерами СДС, которые пользовались поддержкой США. После вынужденной отставки Асада в декабре 2024 года и смены власти в Дамаске СДС некоторое время находились в конфронтации с новым правительством, однако в итоге удалось достичь соглашения об урегулировании.

В январе 2026 года президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа одобрил соглашение о перемирии с курдской коалицией СДС, согласно которому провинции Дейр-эз-Зор и Ракка переходят под полный контроль сирийского правительства.

Соглашение предусматривает интеграцию бойцов СДС в структуры министерств обороны и внутренних дел Сирии после проверки, присвоение им воинских званий и предоставление государственных льгот при сохранении особого статуса курдских районов. Все гражданские учреждения, созданные курдами в провинции Хасеке, должны быть включены в состав государства, а президент назначит губернатора региона.

18 января министерство обороны переходного правительства Сирии объявило о полном прекращении боевых действий на северо-востоке страны. Режим прекращения огня вступил в силу на всех фронтах, что позволит открыть безопасные коридоры для возвращения жителей и возобновления работы государственных учреждений.