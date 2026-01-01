США начнут еженедельно вводить вторичные санкции против Ирана

"Вы увидите гораздо больше каждую неделю. Мы начинаем с банков и говорим им, что неправильно иметь иранские деньги и помогать режиму", – сказал он Reuters.

По словам Бессента, на предстоящей встрече министров финансов стран "двадцатки" он намерен предупредить коллег о необходимости прекратить экономические связи с Ираном. Он добавил, что в противном случае будут введены вторичные санкции.

В пятницу, 28 августа, телеканал CBS сообщил, что Минфин США планирует ограничить доступ к американской финансовой системе филиалу египетского банка Banque Misr в ОАЭ из-за предполагаемой связи с Ираном. Бессент отметил, что следующим шагом может стать полное отстранение этого банка от указанной системы.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о начале экономической операции против Ирана. Он назвал такую операцию изоляцией беспрецедентного масштаба и призвал союзников присоединиться к Вашингтону. При этом свои действия он мотивировал именно нежеланием Тегерана договариваться.