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США начнут еженедельно вводить вторичные санкции против Ирана

Вашингтон планирует усиливать экономическое давление на Тегеран за счет регулярного введения новых вторичных санкций, сообщил министр финансов США Скотт Бессент.

"Вы увидите гораздо больше каждую неделю. Мы начинаем с банков и говорим им, что неправильно иметь иранские деньги и помогать режиму", – сказал он Reuters.

По словам Бессента, на предстоящей встрече министров финансов стран "двадцатки" он намерен предупредить коллег о необходимости прекратить экономические связи с Ираном. Он добавил, что в противном случае будут введены вторичные санкции.

В пятницу, 28 августа, телеканал CBS сообщил, что Минфин США планирует ограничить доступ к американской финансовой системе филиалу египетского банка Banque Misr в ОАЭ из-за предполагаемой связи с Ираном. Бессент отметил, что следующим шагом может стать полное отстранение этого банка от указанной системы.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о начале экономической операции против Ирана. Он назвал такую операцию изоляцией беспрецедентного масштаба и призвал союзников присоединиться к Вашингтону. При этом свои действия он мотивировал именно нежеланием Тегерана договариваться.

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Метки: Иран Минфин США санкции США США
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