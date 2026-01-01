США отказались руководить операцией Саудовской Аравии против йеменских хуситов – Kan

По данным канала, Саудовская Аравия потребовала от американской стороны возглавить военную операцию против хуситов на встрече наследного принца Мухаммеда бен Сальмана с командующим Центральным командованием США адмиралом Брэдом Купером 14 августа. Kan News отмечает, что отказ Вашингтона демонстрирует его нежелание становиться во главе еще одного военного фронта на Ближнем Востоке.

Кто такие хуситы, в чем причина их конфликта с Саудовской Аравией?

Хуситы (официально – "Ансар Аллах") – это шиитская военизированная группировка в Йемене, принадлежащая к субконвессиональной ветви зейдитов, которая составляет около трети населения страны. Название "хуситы" возникло в честь основателя движения Хусейна аль-Хуси, который поднял восстание против йеменского правительства в 2004 году и был убит.

Основная причина конфликта группировки с Саудовской Аравией – борьба за геополитическое и религиозное влияние в Йемене. Саудовская Аравия поддерживает суннитское правительство Йемена, хуситам оказывает помощь главный региональный соперник Эр-Рияда – шиитский Иран.

Хронология противостояния Саудовской Аравии и хуситов

2004–2010. Локальное восстание хуситов в Йемене, первое прямое пограничное столкновение с армией Саудовской Аравии (2009–2010), завершившееся перемирием.

2014–2015. Хуситы захватывают столицу Йемена Сану и свергают просаудовское правительство. Эр-Рияд видит в этом угрозу создания иранского плацдарма.

Март 2015 года. Саудовская Аравия возглавляет арабскую коалицию и начинает военную интервенцию (операция "Буря решимости"), введя блокаду Йемена.

2017–2018. Хуситы при поддержке Ирана осваивают ракеты и дроны, начиная регулярные обстрелы городов и аэропортов Саудовской Аравии.

Сентябрь 2019 года. Разрушительный удар дронов по нефтяным объектам Saudi Aramco в Абкайке, временно парализовавший половину добычи нефти в королевстве.

2020–2021. Хуситы ведут затяжное наступление на Мариб. Саудовская Аравия застревает в истощающей войне и теряет прямую военную поддержку США.

Апрель 2022 года. При посредничестве ООН заключается масштабное перемирие, остановившее взаимные обстрелы и крупные наземные операции.

Весна 2023 года. Саудовская Аравия и Иран восстанавливают дипломатические отношения. Саудовская делегация проводит в Сане прямые мирные переговоры с хуситами.

2024–2025. Хуситы переключают внимание на атаки судов в Красном море из-за конфликта в Газе. Саудовская Аравия сохраняет нейтралитет.

Июль – август 2026 года. Крах перемирия. Саудовская Аравия наносит удары по аэропорту Саны, а хуситы в ответ обстреливают саудовские НПЗ в Джизане, объявляя морскую блокаду королевства.

Ранее движение "Ансар Алла" объявило об ударе баллистической ракетой по нефтяному танкеру Amzan у саудовского портового города Янбу-эль-Бахр. По утверждению хуситов, в результате атаки на судне возник пожар.