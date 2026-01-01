США приостановили прием заявлений на иммиграционные визы – FT

Уточняется, что этот порядок введен по всему миру.

Заявителям, которым уже назначили собеседования, направили письма о переносе встреч. О новой дате и времени их обещали уведомить позже.

Ранее суд в США отменил запрет Белого дома на выдачу виз иммигрантам из 75 стран. Судья окружного суда Манхэттена Жанетт Варгас пришла к выводу, что государственный секретарь Соединённых Штатов Марко Рубио превысил свои полномочия. По мнению Варгас, запрет на выдачу виз исключительно на основании гражданства заявителя противоречит установленному законом порядку рассмотрения иммиграционных виз.

В чем суть отмененного запрета

В начале 2026 года администрация главы США Дональда Трампа через Госдепартамент полностью остановила обработку и выдачу иммиграционных виз (для постоянного переезда на ПМЖ) гражданам 75 стран со средним и низким уровнем дохода.

Белый дом утверждал, что иммигранты из этих государств создают повышенный риск финансовой нагрузки на американскую систему (public charge). Чиновники заявляли, что приезжие будут злоупотреблять социальными пособиями и льготами.

Запрет не касался краткосрочных неиммиграционных виз (туристических B1/B2, студенческих, деловых). Ранее выданные иммиграционные визы аннулированы не были.

В список из 75 стран входили девять государств бывшего СССР: Россия, Беларусь, Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Молдова.