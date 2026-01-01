США работают над возвращением 8 граждан из России, утверждает Трамп

"Я хотел вернуть его. Я поговорил с президентом Путиным. Они сказали, что позволят ему вернуться", – рассказал Трамп журналистам во время встречи с Хаббардом в Белом доме.

"Для меня было честью помочь. Это получилось спонтанно, я сказал: «Сделайте мне одолжение, разрешите Стивену Хаббарду вернуться». Они были очень милы в этом отношении", – подчеркнул американский лидер.

На вопрос журналистов о том, рассчитывает ли он добиваться освобождения других американских граждан, отбывающих наказание в России, Трамп заявил, что США "намерены работать над этим".

"Мы будем работать над этим (освобождением оставшихся граждан США. – «Профиль»)… Их может быть восемь, может быть другое число. Я слышу разные цифры, но, кажется, около восьми, и мы работаем по ним тоже", – сказал Трамп.

Ранее в октябре 73-летний уроженец Мичигана Стивен Хаббард вернулся в США в рамках договоренностей между Москвой и Вашингтоном.

Американец с 2014 года проживал на Украине, а в феврале 2022 года заключил контракт с батальоном территориальной обороны Изюма с ежемесячным денежным довольствием не менее тысячи долларов. Пройдя обучение и получив оружие, он служил в рядах ВСУ до апреля 2022 года, пока не был задержан российскими военными.

Мосгорсуд 7 октября 2024 года приговорил его к шести годам и 10 месяцам колонии общего режима. По существу предъявленных обвинений Хаббард дал признательные показания. В срок лишения свободы ему засчитано пребывание под стражей с апреля 2022 года. Об освобождении американца было объявлено в ходе визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Санкт-Петербург.