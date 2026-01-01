США сохраняют крупную группировку боевых кораблей вблизи иранских берегов

Авиакрылья на борту двух авианосцев включают более 100 истребителей, а также самолеты радиоэлектронной борьбы и дальнего радиолокационного обнаружения. Наряду с авианосцами в районе, в том числе в Оманском заливе к востоку от Ормузского пролива, размещены крейсер и 12 эсминцев с крылатыми ракетами Tomahawk дальностью 1600 км. Еще два ракетных эсминца находятся в Красном море и Индийском океане.

В Оманском заливе развернута амфибийно-десантная группа из трех больших десантных кораблей. На их борту – 11-й экспедиционный отряд морской пехоты численностью около 2200 военнослужащих, две эскадрильи истребителей вертикального взлета и посадки F-35, конвертопланы, ударные и транспортные вертолеты, а также десантные катера.

Кроме того, в состав группировки входит экспедиционная морская база USS Miguel Keith.

Помимо боевого патрулирования, корабли ВМС США задействованы в обеспечении режима морской блокады иранских портов.

Миссия USS Abraham Lincoln ранее была значительно продлена и превысила 240 дней из-за участия в операциях, связанных с конфликтом с Ираном. О возвращении корабля с Ближнего Востока президент Дональд Трамп сообщил 14 августа. За день до этого The Guardian писала, что на борту авианосца несколько моряков ранее пытались покончить с собой.

По данным The Wall Street Journal, на фоне жалоб моряков авианосец 16 августа посетил глава CENTCOM адмирал Брэд Купер. В колонке для газеты он назвал визит "вдохновляющим", добавив, что у США 11 авианосцев и на USS Abraham Lincoln у военных зафиксировано "меньше всего проблем с ментальным здоровьем".