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США, Япония и Южная Корея подтвердили курс на полную денуклеаризацию КНДР

Глава МИД Южной Кореи Чо Хён, его японский коллега Тосимицу Мотэги и госсекретарь США Марко Рубио провели трехстороннюю встречу в Атланте.

"Госсекретарь и министры подчеркнули, что нацелены на достижение полной денуклеаризации КНДР. Они выступили в поддержку имплементации в полном объеме резолюций СБ ООН, в том числе запрета на оказание КНДР помощи в получении средств на ядерную и ракетную программы", – говорится в пресс-релизе Госдепартамента США, распространенном после встречи.

Ее участники встречи отметили важность работы Многосторонней группы по мониторингу санкций (MSMT) в выявлении нарушений и обхода санкционного режима. Также они заявили о важности сохранения мира и стабильности в районе Тайваньского пролива.

КНДР провела первое испытание ядерного оружия в 2006 году. В сентябре 2023 года Верховное народное собрание КНДР законодательно закрепило ядерный статус в конституции страны.

Лидер КНДР Ким Чен Ын регулярно заявляет о курсе на неограниченное расширение ядерного арсенала для сдерживания угроз со стороны США и Южной Кореи. Ядерная программа находится под жесткими международными санкциями СБ ООН, однако КНДР игнорирует любые требования о разоружении.

В августе 2025 года председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын заявил о необходимости коренного пересмотра военной стратегии и радикального расширения ядерного потенциала страны. В начале июня 2026 года он сообщил, что за последние пять лет КНДР более чем вдвое повысила производство ядерных материалов, используемых в вооруженном арсенале страны.

В КНДР 14 июня заявили о необратимости статуса ядерного государства. Соответствующее заявление сделал представитель Министерства иностранных дел страны.

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Метки: КНДР
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