Страны Северной Европы и Великобритания создали новый морской альянс

Как уточняется, инициатива строится на модели Сил Объединенного экспедиционного корпуса (Joint Expeditionary Force, JEF), действующих с 2014 года под командованием Лондона. В состав регионального оборонного объединения входят 10 стран: Великобритания, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония.

"Число угроз, с которыми мы сталкиваемся, растет, и мы должны дать ответ на стоящие перед нами вызовы", – заявил первый морской лорд Великобритании генерал Гвин Дженкинс, добавив, что подписание стало итогом девятимесячной работы.

Власти Великобритании настаивают, что речь не идет о создании альтернативы НАТО. По их словам, JEF должен стать "авангардом" Альянса в Северной Европе, Северной Атлантике и Балтийском море.

В сообщении подчеркивается, что военно-морские силы 10 стран смогут действовать как единое целое и "беспрепятственно переходить под командование НАТО в случае необходимости масштабной мобилизации сил Альянса".

Россия в пресс-релизе не упоминается. Однако 8 ноября начальник Штаба обороны Вооруженных сил Великобритании главный маршал авиации Ричард Найтон прямо заявил, что соглашение направлено на сдерживание России.

В посольстве РФ в Лондоне ранее расценили такие планы как попытку противостоять России в Балтийском регионе и повысить "градус русофобской истерии в Европе".

"Любые действия, подрывающие российские интересы, будут встречены самым решительным ответом", – отметили в посольстве.

Диппредставительство также последовательно отвергало обвинения Лондона во враждебной деятельности и подчеркивало, что Москва не представляет угрозы для Соединённого Королевства.