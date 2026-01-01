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Стрельба на вечеринке в Швейцарии привела к гибели человека, пятеро ранены

Инцидент произошел в швейцарском городе Арау ночью в воскресенье, 30 августа 2026 года. Техно-вечеринка Aarauer Rave проходила возле городского ипподрома в районе Шахен. Неизвестный открыл стрельбу на мероприятии около 2:30 по местному времени (3:30 мск).

Стрельба на рейв-вечеринке в Швейцарии

(Иллюстрация)

©Michael Derrer Fuchs/Shutterstock/Fotodom

Жертвой атаки стала 22-летняя девушка, пишет Blick. Еще четверо мужчин и одна девушка в возрасте от 24 до 27 лет находятся в больнице. Их состояние варьируется от легкого до тяжелого. Все потерпевшие – граждане Швейцарии.

Очевидцы сначала приняли стрельбу за фейерверки. Один из свидетелей сообщил, что видел человека с автоматом.

Территория вокруг места происшествия оцеплена. Полиция проводит масштабную операцию и разыскивает причастных к стрельбе. Мотивы и обстоятельства преступления не установлены. Сколько человек участвовало в нападении, не уточняется.

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Метки: Швейцария
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