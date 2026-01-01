Суд заблокировал строительство бального зала Трампа в Белом доме

"Строить или не строить этот огромный бальный зал – решать конгрессу, и это не должно быть вопросом самоуправства исполнительной власти", – говорится в заявлении суда, которое в пятницу, 7 августа 2026 года, цитирует агентство Reuters.

В документе подчеркивается, что подобные инициативы не относятся к исключительной компетенции исполнительной ветви власти. В постановлении также отмечено, что конгресс никому не давал неограниченные полномочия для масштабной перестройки Белого дома.

Практически сразу же после получения этого известия президент США Дональд Трамп заявил, что будет обжаловать решение апелляционного суда. "Действие решения приостановлено, и оно не вступит в силу в течение определенного времени. Мы немедленно подадим апелляцию в Верховный суд Соединённых Штатов", – написал глава государства в соцсети Truth Social.

Трамп напомнил, что проект, кроме самого бального зала, включает в себя еще бомбоубежища, медицинские помещения, секретные военные объекты, системы защиты от ракет и беспилотников. На этом основании глава Белого дома назвал решение суда угрозой национальной безопасности и заявил, что значительная часть комплекса уже построена, изготовлена и оплачена.

Строительство нового бального зала в Белом доме – масштабный и резонансный проект президента Дональда Трампа, о котором он начал говорить практически сразу после инаугурации в январе 2025 года. Американский лидер анонсировал объект как "подарок американскому народу" и подчеркивал, что строительство будет вестись на его личные капиталы и на вложения неназванных инвесторов.

Ради воплощения проекта к октябрю 2025 года было полностью снесено историческое восточное крыло Белого дома. Сам бальный зал по площади должен стать вдвое больше всего здания резиденции американского президента. По проекту зал рассчитан на 1000 человек, первоначально стоимость строительства оценивалась в $200 млн, сейчас смета выросла вдвое.

Обновлено в 0:09 8 августа 2026 года