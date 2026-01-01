Судно из ОАЭ загорелось после обстрела у берегов Омана

По информации UKMTO, признаков ущерба окружающей среде не выявлено. Началось расследование инцидента.

МИД ОАЭ заявил об атаке на судно Национальной нефтяной компании Абу-Даби ADNOC, шедшее транзитом через Ормузский пролив. Эмиратская сторона обвинила в нападении Иран.

Обострение обстановки в проливе произошло в июле после прекращения действия мирного соглашения между Ираном и США. Иран объявил о закрытии водного пути, а США начали блокаду иранских портов. С этого момента суда различных стран неоднократно подвергались атакам в Ормузском проливе.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран близок к заключению сделки с Оманом по Ормузскому проливу, но для полного возобновления судоходства исламская республика желает получить от США компенсацию за нарушение мирного соглашения.

Перед этим Иран предложил запретить проход через Ормузский пролив для судов США и Израиля.

На днях Иран и Оман договорились о рамочном соглашении по возобновлению работы Ормузского пролива. Договоренность рассчитана на 60 дней. Ее цель – восстановить коммерческое судоходство. Также за соглашением должны последовать технические переговоры.