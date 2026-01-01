Сухогруз, предположительно атакованный БПЛА, сел на мель у Стамбула

"Предположительно атакованный в Черном море сухогруз сел на мель у района Аладжалы. Судно снесло волнами к берегу", – говорится в статье.

Также издание отмечает: "На обгоревшем сухогрузе, предположительно, нет экипажа".

Береговая охрана приступила к обеспечению безопасной зоны вокруг корабля.

Агентство DHA уточняет, что речь идет о российском сухогрузе "Омский-107", который получил повреждения после атаки беспилотников в районе Новороссийска. Как отмечается, 108-метровое судно под российским флагом дрейфовало в Черном море, после чего оказалось у берега в районе Аладжалы округа Шиле.

Очевидцы сообщили об увиденном властям. Также отмечается, что после нападения экипаж покинул судно на спасательных шлюпках.

Сухогруз был построен в Румынии в 1981 году и имеет приписку к порту Таганрога. По данным MarineTraffic, последний сигнал о его местонахождении поступил в начале августа.

В последние недели резко повысилась частота ударов по судам в акватории Черного моря. 22 июля сухогруз, следовавший с углем из российского порта Тамань в турецкий порт Трабзон, подвергся атаке беспилотника, в результате погиб один член экипажа, еще трое получили ранения. Турецкая компания-владелец после атаки решила подать иск в Международный уголовный суд против Украины.

Со своей стороны, Минобороны РФ регулярно сообщает о поражении судов, переводящих военные грузы для ВСУ, на подходе к черноморским портам.

Обновлено в 23:30