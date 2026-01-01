Токаев назначил нового вице-президента Казахстана

Кандидатуру Карина Токаев предложил на заседании Курултая – нового однопалатного парламента страны. Депутаты поддержали назначение: за него проголосовал 141 из 145 присутствовавших парламентариев.

После утверждения кандидатуры президент подписал соответствующий указ, освободив Карина от прежней должности.

Ерлан Карин с 2019 года занимал различные должности в администрации президента Казахстана. Он был помощником главы государства, государственным секретарем и государственным советником. В июне 2026 года Карин стал первым заместителем руководителя администрации президента.

Одновременно Токаев предложил переназначить Олжаса Бектенова на должность премьер-министра Казахстана. Его кандидатуру поддержали 137 из 145 присутствовавших депутатов Курултая.

После голосования Токаев подписал указ о переназначении Бектенова.

45-летний Бектенов возглавляет правительство Казахстана с февраля 2024 года. В разные годы он руководил администрацией президента и Агентством по противодействию коррупции.

28 августа Токаев подписал указ, согласно которому правительство после сложения полномочий должно продолжать исполнять свои обязанности до утверждения нового состава кабинета министров.

Какие полномочия у вице-президента

Должность вице-президента была восстановлена в Казахстане после принятия новой Конституции в 2026 году. По законодательству республики, вице-президент назначается президентом с согласия Курултая.

Вице-президент по поручению главы государства представляет его при взаимодействии с Курултаем, правительством и другими государственными органами. Кроме того, он может представлять интересы Казахстана в международных отношениях, а также взаимодействовать от имени президента с общественно-политическими, научными и культурно-просветительскими организациями. Другие полномочия определяет сам президент.

При этом вице-президент не может одновременно быть депутатом представительного органа, занимать другие оплачиваемые должности, заниматься предпринимательством или состоять в политической партии.