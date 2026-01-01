Трамп допустил необходимость пополнения запасов вооружений

На вопрос журналистов в Белом доме он ответил: "Нам всегда нужно больше".

По словам президента, объемы американского арсенала значительны, однако потребности сохраняются. "У нас есть определенные, очень мощные вооружения, и их запасы практически бесконечны. У нас есть и другие вооружения, которых несколько меньше, но мы получаем их на ежедневной основе", – продолжил он.

"Мы в хорошей форме, у нас огромные запасы оружия", – заявил Трамп. "Но даже с учетом этого мы хотим больше", – подчеркнул президент США.

На фоне обсуждения финансирования появились публикации о состоянии складов боеприпасов и внутренних дискуссиях в администрации. 5 августа The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Трамп 31 июля потребовал от главы Пентагона Пита Хегсета объяснений по поводу якобы введения его в заблуждение относительно дефицита вооружений в противостоянии с Ираном. По данным издания, президент критиковал Хегсета, "поскольку считал, что вопрос с боеприпасами решен", а перепалка указывала на "все большее раздражение" Трампа главой Пентагона. Позднее президент отверг информацию источников газеты.

Хегсет в X ранее назвал не соответствующим действительности материал телеканала CNN о том, что запасы ключевых боеприпасов Пентагона сократились до опасно низкого уровня. В конце июля Associated Press информировало, что председатель Комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн напрямую проинформировал президента о том, что текущее состояние запасов ракет ограничивает возможности Вашингтона для дальнейшей эскалации конфликта с Ираном. Трамп опровергал сообщения о том, что недостаток боеприпасов, в том числе ракет ПВО, послужил одной из причин отказа от возобновления полномасштабных боевых действий против Ирана.

Ранее о дефиците и критическом истощении ракетных арсеналов США на фоне затяжного военного конфликта с Ираном одновременно сообщил ряд крупнейших американских СМИ – CNN, Reuters, The Wall Street Journal, CBS News.

Трамп назвал заявления о недостатке боеприпасов у Соединённых Штатов "предательскими" и пригрозил тем, кто распространяет такие утверждения, длительными тюремными сроками. По его словам, их разыскивают.

Также Трамп заверил, что США располагают огромными запасами боеприпасов, а их производство и поставки продолжаются по мере необходимости. По словам главы Белого дома, оборонные компании строят в стране "беспрецедентное количество новых заводов и производственных предприятий".