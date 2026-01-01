Трамп объявил о назначении Стивена Миллера главой аппарата Белого дома

По словам Трампа, Миллер сейчас занимает должность заместителя главы аппарата администрации Трампа и является одним из его самых доверенных советников.

На этом посту он сменит Сьюзи Уайлс, которая переходит на работу в политическую структуру президента США. Трамп поблагодарил Уайлс за работу.

6 ноября газета Financial Times сообщила, что несколько высокопоставленных чиновников администрации Трампа, в том числе Уайлс, могут лишиться своих постов после поражения республиканцев на промежуточных выборах в конгресс. По данным издания, Уайлс критиковали за то, что она не смогла контролировать публичные заявления Трампа и приоритеты администрации.

Промежуточные выборы в Конгресс завершились 4 ноября: американцы избирали всех 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов. До голосования республиканцы имели незначительное большинство в нижней палате – 218 мест против 214 у демократов.

В интервью газете The New York Times Трамп заявил, что признает результаты промежуточных выборов и готов взаимодействовать с Демократической партией.