Трамп объявил о создании в США новой Военно-космической академии

"Подпишу указ, чтобы начать процедуру формирования новой национальной академии. Речь идет о Национальной космической академии США. Это большое событие", – отметил глава Белого дома.

По его словам, академия будет готовить офицеров, инженерный состав и гражданских операторов.

"Страна не может оставаться первой на Земле, если в космосе она вторая. Так не бывает", – добавил Трамп.

Заявление прозвучало на встрече с членами экипажа лунной миссии "Артемида-2", где Дональд Трамп вручил Риду Уайзману, Виктору Гловеру, Кристине Кох и Джереми Хансену Космическую медаль почета Конгресса за успешный 10-дневный испытательный полет корабля Orion вокруг Луны в апреле 2026 года.

Что может означать создание Космической академии США

Создание этой академии означает, что космическое пространство окончательно зафиксировано США как самостоятельный театр военных действий наравне с сушей, морем и воздухом. У Космических сил США (US Space Force) до сих пор не было своего профильного высшего учебного заведения, в отличие от армии (Вест-Пойнт), авиации (академия в Колорадо-Спрингс) или флота (Аннаполис).

На практике запуск академии решает три главные задачи:

Кадровый суверенитет. Раньше офицеров для космоса приходилось набирать и переучивать из технологических гражданских вузов или Академии ВВС. Теперь Пентагон будет с нуля ковать узкопрофильных специалистов под свои задачи.

Технологическая гонка. Вуз станет главным научным центром для разработки военных космических технологий, систем слежения, управления орбитальными группировками и защиты спутников от глушения или атак.

Обслуживание лунной программы. Подписание указа на встрече с астронавтами миссии Artemis II прямо увязывает академию с планами США по освоению Луны. Офицеры нового поколения будут обеспечивать безопасность и логистику всей лунной инфраструктуры.

Иначе говоря, Трамп создал единый элитный центр, который должен гарантировать военное и технологическое доминирование США на орбите в условиях жесткой конкуренции с Китаем и Россией.