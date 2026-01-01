Трамп заявил, что не живет в страхе перед покушениями

"Это опасная профессия", – отметил он.

"Только во влиятельных президентов стреляют или подстреливают. А я очень влиятельный. Мы изменили весь мир, мы спасли нашу страну", – добавил Трамп.

Он подчеркнул, что не живет в страхе после пережитых попыток покушений.

Сколько было покушений на Трампа?

Первое покушение на Трампа, когда он находился в статусе кандидата в президенты, произошло 13 июля 2024 года. Политик, находившийся на трибуне, получил ранение в ухо, один зритель погиб, еще двое пострадали. Засевший на крыше здания напротив подозреваемый сделал несколько выстрелов в сторону сцены и был ликвидирован сотрудниками Секретной службы. ФБР выяснило, что Томас Мэттью Крукс произвел восемь выстрелов перед тем, как был обезврежен.

Второй инцидент, квалифицированный как приготовление к покушению, произошел 15 сентября 2024 года во Флориде. Секретные службы обнаружили мужчину по имени Райан Раут в кустах в нескольких сотнях метров от места, где Трамп играл в гольф в Уэст-Палм-Бич. При этом Раут скрылся, оставив полуавтоматическую винтовку, но позже был арестован. В феврале 2026 года он получил пожизненное заключение.

Третий инцидент произошел 25 апреля 2026 года во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне, на котором присутствовал и Трамп. В холле отеля Washington Hilton прозвучали от пяти до восьми выстрелов. Нападавший по имени Коул Томас Аллен, вооруженный дробовиком, пистолетом и несколькими ножами, миновал первый пост охраны и попытался прорваться через металлодетектор на этаж, где проходил ужин. Он был задержан на месте и позже госпитализирован. Никто из первых лиц не пострадал. Аллена обвинили в вооруженном нападении на сотрудника правоохранительных органов.