Турция ограничила проход коммерческих судов, следующих в Новороссийск

По данным агентства, Генеральное управление береговой безопасности Турции уведомило несколько судов, направляющихся в Новороссийск, что в настоящее время не выдает транзитные разрешения на такие рейсы. Собеседники Bloomberg также утверждают, что увеличены сроки рассмотрения заявок на проход через Дарданелльский пролив.

МИД Турции призывал Россию и Украину снизить напряженность в Чёрном море.

На этой неделе надбавки за военные риски ввели как минимум четыре линии, работающие в акватории Чёрного моря. Участники рынка ожидают, что часть грузов переключится на сухопутные маршруты через Грузию, Азербайджан и Иран.

По данным источника "Коммерсанта", Новороссийск в большей степени обслуживает локальные рынки Чёрного моря и Средиземноморья, которые, в сравнении с Китаем, имеют не так много крупных альтернативных маршрутов, поэтому весомого переключения объемов ждать не стоит.

Агентство Bloomberg также пишет, что украинские власти согласились не наносить удары по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума и пообещали не атаковать не связанные с РФ танкеры в Чёрном море. Такое решение было принято после переговоров с высшим руководством США.