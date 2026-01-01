Турция предложила России и Украине объявить мораторий на бои

"Мы передали обеим сторонам наш призыв о создании механизма для объявления моратория по этому вопросу (по вопросу продолжения боев. – «Профиль»). У украинцев и так был запрос по этому поводу. Мы также передали это нашим российским коллегам. Мы ждем ответа по этому вопросу", – заявил министр иностранных дел Хакан Фидан в интервью агентству Anadolu в субботу, 8 августа 2026 года.

Глава МИД подчеркнул, что без взаимных уступок конфликт продолжает нарастать. "Там, где никто не идет на уступки, война продолжается, наращивая свою интенсивность до тех пор, пока сама не создаст себе пространство для уступок", – отметил он.

"Международному сообществу необходимо приложить усилия для посредничества, поскольку эскалация конфликта приобретает очень опасные обороты", – заявил глава турецкого дипломатического ведомства.

По его мнению, некоторые государства рассчитывают на выгоды от затягивания конфликта, что создает дополнительные опасности. "Это опасная ситуация. Мы должны во что бы то ни стало вмешаться и как международное сообщество остановить эту войну, потому что здесь происходит все, что считалось невозможным", – подчеркнул он.

По словам министра, в регионе участились атаки на торговые суда, что вызывает у Турции серьезную обеспокоенность. "Мы внимательно следим за ситуацией. В сравнении с судами, на которые совершаются атаки, турецких в пропорциональном отношении меньше, но их все равно много", – сказал Фидан.

"Турция предложила России и Украине создать специальный механизм, который позволил бы не допустить атаки на торговые суда в Чёрном море", – добавил министр. "Мы предупреждаем стороны, атакуются турецкие суда либо суда с турецкими владельцами или турецким экипажем, это становится для нас серьезной проблемой", – отметил глава турецкого МИД.

С 2022 года Турция активно занимается посредничеством при урегулировании конфликта между Россией и Украиной: в Турции, например, прошли два больших цикла переговоров между враждующими сторонами в 2022-м и 2025-м. Турция сохраняет связи с обеими странами и продолжает военное сотрудничество с Киевом.

Глава МИД Турции Хакан Фидан 16 июля заявил в Киеве, что его страна обеспокоена усилением боевых действий на Украине на фоне отсутствия прогресса в дипломатическом урегулировании.

По его словам, особую обеспокоенность Турции вызывает рост числа ударов по гражданской инфраструктуре и населенным пунктам. Глава турецкого внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Турция выступает за скорейшее возобновление переговорного процесса и призывает стороны искать дипломатические пути урегулирования конфликта.