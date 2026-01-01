Турция, Саудовская Аравия и Пакистан 31 августа проведут заседание политического и оборонного комитета

Участники заседания определят основные направления работы механизма, созданного соглашением, обсудят международную и региональную безопасность, развитие оборонного потенциала и повышение оперативной совместимости вооруженных сил трех стран. Отдельное внимание планируется уделить военно-промышленному сотрудничеству, совместному производству вооружений, научно-исследовательским проектам и противодействию террористическим угрозам, сообщает Anadolu в воскресенье, 30 августа.

На встрече также планируется утвердить программу работы на предстоящий период и определить полномочия секретариата и других органов, которые будут обеспечивать функционирование механизма сотрудничества.

В заседании ожидается участие главы МИД Турции Хакана Фидана, министра обороны Яшара Гюлера и начальника Генштаба Турции Сельчука Байрактароглу. Пакистан будут представлять министр иностранных дел Исхак Дар, министр обороны Хаваджа Асиф и начальник Генштаба Асим Мунир. От Саудовской Аравии ожидаются глава МИД Фейсал бин Фархан аль Сауд, министр обороны Халид бин Салман и начальник Генштаба Файяд бин Хамед Аль-Рувайли.

Трехсторонний формат был создан после подписания 7 августа 2026 года Саудовской Аравией, Пакистаном и Турцией соглашения об оборонном сотрудничестве. Соглашение было заключено на фоне усиления региональной напряженности на Ближнем Востоке.

Соглашение стало первым формализованным оборонным пактом между тремя государствами. При этом страны уже имеют двусторонние связи в военной сфере. Пакистан и Саудовская Аравия десятилетиями сотрудничают в области обороны, в том числе в сфере подготовки военнослужащих. Турция в последние годы значительно расширила военно-техническое сотрудничество с обеими странами.

Пакистанский министр иностранных дел Исхак Дар после подписания соглашения заявил, что оно открыто для присоединения других государств. В частности, к участию в договоренности пригласили Иран.