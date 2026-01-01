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Турецкая компания подает иск в МУС против Украины после атаки на сухогруз

Компания T ve O Denizcilik, владелец турецкого сухогруза MV Reyhan Sar, готовит иск против Украины в Международный уголовный суд (МУС) после атаки на судно в Чёрном море. Об этом в воскресенье, 9 августа 2026 года, сообщает портал HaberDenizde.

Турецкая компания намерена подать иск в МУС

©Lepneva Irina/Shutterstock/Fotodom

Инцидент произошел 22 июля. Сухогруз, следовавший с углем из российского порта Тамань в турецкий порт Трабзон, подвергся атаке беспилотника. В результате погиб один член экипажа, еще трое получили ранения.

По данным издания, обращение в МУС планируется подать от имени компании и 15 членов экипажа. В переданном адвокатам документе указывается, что торговые суда защищены нормами международного права и не могут рассматриваться как военные цели.

"Украина преднамеренно атаковала турецкое судно, что являет собой преступление против человечности", – говорится в заявлении.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявлял, что Анкара внимательно отслеживает безопасность судоходства в Чёрном море и передала сторонам украинского конфликта предложение о моратории на военные действия, в том числе в морском бассейне.

МИД Турции выражал серьезную обеспокоенность эскалацией в регионе. В заявлении ведомства отмечалось, что непринятие превентивных мер для ее снижения будет иметь серьезные последствия, в том числе для продовольственной безопасности.

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Метки: корабли суд Турция Украина
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