Турецкая компания подает иск в МУС против Украины после атаки на сухогруз

Инцидент произошел 22 июля. Сухогруз, следовавший с углем из российского порта Тамань в турецкий порт Трабзон, подвергся атаке беспилотника. В результате погиб один член экипажа, еще трое получили ранения.

По данным издания, обращение в МУС планируется подать от имени компании и 15 членов экипажа. В переданном адвокатам документе указывается, что торговые суда защищены нормами международного права и не могут рассматриваться как военные цели.

"Украина преднамеренно атаковала турецкое судно, что являет собой преступление против человечности", – говорится в заявлении.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявлял, что Анкара внимательно отслеживает безопасность судоходства в Чёрном море и передала сторонам украинского конфликта предложение о моратории на военные действия, в том числе в морском бассейне.

МИД Турции выражал серьезную обеспокоенность эскалацией в регионе. В заявлении ведомства отмечалось, что непринятие превентивных мер для ее снижения будет иметь серьезные последствия, в том числе для продовольственной безопасности.