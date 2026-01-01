Удар стихии на севере Италии: более 40 человек пострадали из-за мощного смерча и града

Непогода обрушилась на Ломбардию во второй половине дня 28 августа. Как в субботу, 29 августа 2026 года, пишет ANSA, всего за 10 мин. в экстренные службы поступило несколько сотен сообщений о ЧП.

В списке пострадавших – 43 человека: преимущественно ушибы рук и головы, у четверых – переломы. Угрозы для жизни ни у кого нет.

Повреждены не менее десятка церквей. О крупных убытках заявили местные предприниматели, среди них владельцы городских магазинов и фермеры. Из-за сорванных ветром кровель из нескольких домов временно отселили восемь семей.

Ликвидацию последствий начали ранним утром 29 августа, работы продолжаются.

Очевидцы в социальных сетях сообщают, что размер падающих градин в Ломбардии достигал величины теннисного мяча, что и стало причиной многочисленных травм головы у прохожих.

Синоптики связывают внезапный шторм с резким столкновением горячих воздушных масс, державшихся в регионе всю неделю, и пришедшего с севера холодного атмосферного фронта.

Итальянские метеорологи предупреждают, что Кремона оказалась не единственным пострадавшим регионом, и штормовое предупреждение из-за аномальной жары продолжает действовать на всей территории северной Италии.

Поврежденный стихией Кремонский собор является главным католическим храмом города и уникальным памятником романской архитектуры XII века.

Ратуша Кремоны, также попавшая под удар урагана, была возведена в 1206 году и считается объектом культурного наследия Италии, внутри которого хранятся ценные произведения средневековой живописи.