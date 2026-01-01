Удары Ирана сильно повредили разведывательные системы США – NBC

По оценке собеседников телеканала, масштаб последствий для инфраструктуры разведсообщества США беспрецедентен. "Иранские ракетные удары и атаки беспилотников нанесли разведывательным постам США и оборудованию для наблюдения на Ближнем Востоке ущерб, превосходящий по масштабу любые разрушения, с которыми когда-либо сталкивались спецслужбы США", – говорится в сообщении.

В то же время, как пишет Axios со ссылкой на американского чиновника, Вашингтон не намерен в ближайшее время отвечать новыми ударами по Ирану. "Госсекретарь Марко Рубио в последние дни заявил ряду своих зарубежных коллег, что США "на данный момент" не планируют наносить новые удары по Ирану", – пишет издание.

По его данным, вместо военной эскалации основное внимание будет сосредоточено на иных мерах давления, включая санкции.

По оценке портала, это также служит свидетельством того, что президент США Дональд Трамп "устал от этой войны и хочет ее завершения".

Переход США к экономической атаке на Иран

Ранее президент США объявил о начале экономической операции против Ирана. Он назвал операцию "изоляцией беспрецедентного масштаба" и призвал союзников присоединиться к Вашингтону.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон значительно ослабил военный потенциал Ирана и дальнейшее экономическое давление на Тегеран позволит отказаться от военных методов.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи расценил заявления американского президента как признание проигрыша в конфликте и назвал их отвлекающим маневром от внутреннего кризиса, который приведет Штаты к еще большему поражению.

История конфликта

Обострение началось 28 февраля, когда США и Израиль нанесли удары по объектам на территории Ирана. Тегеран ответил зеркально.

Несмотря на подписание в середине июня меморандума о прекращении боевых действий между Ираном и США, вскоре последовал новый обмен ударами.

Сейчас конфликт формально не урегулирован, активные боевые действия не ведутся, а Вашингтон делает ставку на экономическое давление. В Иране пообещали США ответ на экономические санкции.