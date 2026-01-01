Строил террасу и нашел сокровище: в Дании обнаружили 18,5 кг серебра викингов

Как сообщает датская телерадиокомпания DR, владелец участка занимался строительством новой террасы и проводил земляные работы, когда наткнулся на большое количество серебряных предметов. Всего археологи насчитали более 700 изделий и их фрагментов общим весом около 18,5 килограмма.

Предыдущий датский рекорд принадлежал кладу весом примерно 6,5 килограмма. Таким образом, новая находка почти втрое тяжелее крупнейшего из ранее обнаруженных в стране серебряных кладов викингов.

Среди находок оказались серебряные слитки, а также около 47 монет или их фрагментов. На некоторых слитках сохранились изображения крестов и молота Тора – одного из главных символов скандинавской мифологии.

Специалисты исторического музея Северной Ютландии назвали находку исключительной не только из-за ее размера. По мнению археологов, клад может дать новую информацию о торговых и культурных связях викингов, направлениях их путешествий и способах обращения с серебром.

Исследователям также предстоит выяснить происхождение отдельных предметов и серебра, а также установить обстоятельства, при которых столь значительное количество ценностей оказалось спрятано в одном месте.

Серебро играло важную роль в экономике эпохи викингов. Его использовали не только для изготовления украшений и предметов роскоши, но и в качестве средства обмена: слитки и монеты могли взвешиваться и использоваться при расчетах.

Поэтому состав клада способен рассказать специалистам не только о материальной культуре, но и о торговых связях жителей Скандинавии. Сочетание монет, слитков и других серебряных предметов может помочь определить, откуда поступало серебро и с какими регионами были связаны владельцы сокровища.