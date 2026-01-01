В Дании запретят выдачу ВНЖ для украинцев призывного возраста

"Проголосовали "за" 98, против проголосовали 11", – говорится в материалах, опубликованных на сайте законодательного органа.

Таким образом, законопроект одобрен и теперь будет направлен премьер-министру Метте Фредериксен.

Инициатива подготовлена министерством по делам иммиграции и интеграции и направлена на реализацию в национальной юрисдикции общих для всего Евросоюза норм. Ранее Совет ЕС вынес решение, согласно которому с 5 августа 2026 года прекращается предоставление временной защиты украинцам, выполняющим свои военные обязанности на территории страны. Одновременно право украинских беженцев на временную защиту продлено до 4 марта 2028 года.

Так, МВД Чехии уточнило, что для получения временной защиты заявители должны подтвердить выполнение своих воинских обязанностей путем подачи соответствующего заявления на платформе "Резерв+". Это требование распространяется как на первичные и повторные обращения, так и на оформление временной защиты в целях воссоединения семьи.

Швейцария, не входящая в ЕС, также больше не будет предоставлять защиту украинцам призывного возраста. Мера будет применяться ко всем заявлениям, поданным с 20 августа 2026 года, но уже получившие статус S сохранят его.

Новые правила ЕС касаются только тех, кто обращается за статусом впервые или повторно после вступления решения в силу. Украинцев, уже пользующихся временной защитой в странах Евросоюза, изменения не затронут.

Мера объяснена изменением "оборонных потребностей Украины".

К концу мая 2026 года количество украинских граждан, получивших временную защиту в странах Евросоюза, выросло до 4,38 млн. На фоне сохраняющегося притока политика отдельных стран ЕС начинает меняться: вводятся ограничения на прием мужчин призывного возраста и сокращаются расходы на социальную поддержку.