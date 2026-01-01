В Госдепартаменте США обвинили Китай в дестабилизации ситуации вокруг рифа Скарборо

Новые правила Пекина запрещают рыболовство и добычу полезных ископаемых в районе рифа без предварительного разрешения. Этому решению предшествовала серия инцидентов с участием китайской береговой охраны и филиппинских судов.

"Это еще одна односторонняя попытка Китая использовать сомнительные экологические и юридические предлоги, подкрепленные принуждением, для продвижения своих масштабных территориальных и морских претензий в Южно-Китайском море за счет своих соседей", – говорится в сообщении на официальном сайте Госдепартамента.

Пиготт подчеркнул, что Вашингтон выступает против действий Пекина и поддерживает "нашего союзника, Филиппины, в деле обеспечения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона".

Риф Скарборо – необитаемый атолл в Южно-Китайском море, расположенный примерно в 220 км от побережья Филиппин и примерно в 900 км от ближайшего побережья Китая.

На риф претендуют Китай, Филиппины и Тайвань. Китай установил фактический контроль над рифом в 2012 году, с тех пор китайская береговая охрана регулярно патрулирует акваторию, а доступ филиппинских рыбаков к рифу неоднократно ограничивался. Филиппины продолжают считать Скарборо своей территорией.

Скарборо имеет стратегическое значение из-за расположения в Южно-Китайском море, одном из ключевых морских маршрутов мировой торговли.