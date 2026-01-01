В КНДР сменили главу Минобороны

В заседании принял участие лидер республики Ким Чен Ын.

С поста министра обороны был освобожден Но Гван Чхоль. Новым главой ведомства назначен Ким Сон Ги, ранее занимавший должность начальника Главного политического управления Корейской народной армии.

"Центральный военный комитет Трудовой партии Кореи принял следующие решения... Но Кван Чхоль, министр обороны КНДР, был освобожден от должности", – говорится в сообщении агентства.

По информации ЦТАК, Но Гван Чхоль переведен на пост первого заместителя заведующего Отделом военной промышленности Центрального комитета Трудовой партии Кореи.

Генерал армии Но Гван Чхоль уже занимал должность министра обороны КНДР с июня 2018 года по декабрь 2019-го, повторно назначен на этот пост в октябре 2024 года. В ноябре 2024 года принимал в Пхеньяне своего российского коллегу Андрея Белоусова.

С декабря того же года он находится под санкциями Евросоюза, будучи обвиненным в "подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". Бойцы Корейской народной армии в тот период принимали участие в освобождении Суджанского района Курской области от вторгшихся туда украинских войск.