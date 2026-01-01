Как пишет издание, предложение продвигают ведущие демократы совместно с одним влиятельным республиканцем, выступающим за поддержку Киева.

"Ни один сенатор, с которым я разговаривал за последние две недели, ни из Республиканской, ни из Демократической партии, не сказал, что выступил бы против движения в этом направлении", – сказал Ким.

Он допустил, что у инициативы может оказаться достаточно голосов для преодоления возможного вето главы Соединенных Штатов Дональда Трампа.

При этом в конгрессе не ждут возвращения к практике регулярных крупных траншей, характерной для периода президентства Джо Байдена. Тим Кейн отметил, что законодатели обсуждают с Польшей и Германией совместное финансирование поставок вооружений Украине за счет государственных средств и частных инвестиций.

Также демократы намерены ограничить возможности Белого дома приостанавливать уже одобренную помощь Киеву и отменять санкции против России.

Как устроена процедура преодоления президентского вето в США

Согласно Конституции США, любой законопроект, одобренный обеими палатами парламента, поступает на подпись главе государства. Президент имеет право в течение десяти дней наложить на документ вето – то есть отклонить его и вернуть законодателям со своими возражениями.

Чтобы принять закон вопреки воле Белого дома, обе палаты должны провести повторное голосование и преодолеть высокий порог. Для этого инициативе требуется поддержка не менее двух третей членов каждой палаты: минимум 67 голосов из 100 в сенате и 290 из 435 в палате представителей.

Ни одна из ведущих партий США не располагает таким подавляющим перевесом сил, поэтому преодоление вето остается крайне редким событием в американской политической практике. Добиться успеха можно только при формировании широкой двухпартийной коалиции, когда часть однопартийцев президента соглашается проголосовать против позиции администрации.

Как изменилась американская помощь Украине при Дональде Трампе

В период президентства Джо Байдена Вашингтон выступал главным донором Киева – с 2022 по 2024 год законодатели утвердили пять крупных пакетов поддержки на общую сумму около $175 млрд. Средства направлялись как на поставки вооружений со складов Пентагона и заказы для американского военно-промышленного комплекса, так и на прямую бюджетную подпитку украинского правительства.

После возвращения Дональда Трампа в Белый дом в январе 2025 года подход Соединенных Штатов кардинально пересмотрели. Новая администрация отказалась запрашивать у парламента очередные многомиллиардные транши безвозмездной помощи, потребовав переложить основную финансовую нагрузку по закупкам оружия и восстановлению Украины на европейских союзников по НАТО.

Кроме того, в 2025-2026 годах Белый дом неоднократно приостанавливал выделение средств и отгрузку военной техники по ранее утвержденным контрактам, объясняя это аудитом расходов и дипломатическими усилиями по урегулированию конфликта. Подобные паузы привели к острым спорам о границах полномочий исполнительной власти в бюджетной сфере, поскольку по Конституции США именно парламент распоряжается государственными расходами.

По данным Financial Times, Трамп хочет добиться мирного соглашения по Украине до того, как демократы получат контроль над конгрессом в январе 2027 года.