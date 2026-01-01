9 августа 2026
USD 82.17 +0.76 EUR 94.84 +0.78
Новости Зарубежье
  1. Главная страница
  2. Новости
  3. В Нью-Йорке опасаются осложнений при визите Нетаньяху из-за высказываний мэра

В Нью-Йорке опасаются осложнений при визите Нетаньяху из-за высказываний мэра

Визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Нью-Йорк на сентябрьскую неделю высокого уровня Генассамблеи ООН может стать серьезным испытанием для города и полиции.

Правоохранительные органы опасаются, что резкие высказывания мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани в адрес Нетаньяху спровоцируют массовые протесты, сообщила газета New York Post (NYP) со ссылкой на источники.

"Своими заявлениями он (Мамдани. – «Профиль») превращает то, что можно было бы считать ежегодным ураганом первой категории, в ураган пятой категории", – сказал источник.

Ранее Мамдани заявил, что городские власти изучают законность возможного задержания Нетаньяху в случае его приезда в Нью-Йорк. По его словам, обсуждение этого вопроса связано с потенциальным участием израильского лидера в Генеральной Ассамблее ООН. Мамдани сослался на обвинения в военных преступлениях, которые Международный уголовный суд выдвинул в адрес Нетаньяху.

Нью-Йорк – самый густонаселенный город в США, здесь проживает около 10 млн человек. В мегаполисе образовалась самая многочисленная в Штатах еврейская диаспора, которая активно поддерживает деятельность Нетаньяху во главе Израиля. Именно с этим обстоятельством связаны описанные опасения полиции.

Читайте наши каналы в Макс и Telegram: Профиль-News, журнал Профиль. Скачивайте полностью бесплатное мобильное приложение журнала "Профиль".

Метки: Биньямин Нетаньяху Нью-Йорк
Рекомендательный сервис