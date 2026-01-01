В обход Ормузского пролива: Япония поддержит строительство новых нефтепроводов на Ближнем Востоке

Разработку комплексного плана премьер-министр Японии Санаэ Такаити поручила правительству в июне на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Утвердить пакет мер власти планируют 26 августа на заседании правительства, посвященном реализации стратегии "зеленой" трансформации (GX), сообщает японский телеканал NHK.

Одним из ключевых направлений программы станет снижение зависимости от маршрутов поставок через Ормузский пролив. Япония намерена поддержать создание альтернативной нефтетранспортной инфраструктуры в регионе, а также диверсифицировать источники закупок сырья. Кроме того, власти планируют сформировать дополнительные запасы нефти, в том числе для обеспечения производства нафты – жидкого углеводородного сырья, широко используемого в нефтехимической промышленности.

Еще одним направлением энергетической политики станет более активное использование атомных электростанций при соблюдении требований безопасности. Одновременно правительство намерено развивать возобновляемую энергетику, включая перовскитные солнечные элементы нового поколения и геотермальные электростанции.

Отдельное внимание в новом плане уделят растущему потреблению электроэнергии центрами обработки данных. Для снижения нагрузки на энергосистему власти рассматривают применение более энергоэффективных полупроводников. В рамках программы POWER Asia Япония также намерена расширять сотрудничество с другими странами в сфере создания энергетических резервов.

Ормузский пролив имеет критическое значение для мирового рынка нефти: через него проходит значительная часть морских поставок сырья из стран Персидского залива. Любые перебои в судоходстве способны привести к сокращению предложения на мировом рынке и росту цен.

На фоне военной эскалации на Ближнем Востоке Тегеран ограничил проход танкеров через пролив. Ситуация уже отразилась на мировых нефтяных котировках и заставила крупных потребителей искать дополнительные маршруты доставки сырья.

Одновременно страны региона развивают собственную инфраструктуру для экспорта нефти в обход Ормуза. В мае власти Абу-Даби объявили об ускорении строительства второго нефтепровода, который должен связать нефтяные объекты эмирата с портом Фуджейра на побережье Оманского залива. Проект реализует Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC). После запуска, намеченного на 2027 год, экспортные возможности через Фуджейру должны увеличиться примерно вдвое.