В Польшу прибыла новая партия истребителей F-35 из США

В оборонном ведомстве уточнили, что на 32-ю тактическую авиабазу в Ласке (центральная Польша) приземлились еще пять истребителей F-35A Lightning II в полонизированной версии Husarz. Эти машины поставляются Варшаве по контракту с США.

Первые F-35 Lightning II, закупленные Польшей, были приняты на вооружение ВВС в июне 2026 года. Тогда в Минобороны подчеркивали, что страна стала первой на восточном фланге НАТО, включившей их в состав своих ВВС.

Поставки F-35 продолжатся до 2030 года. Всего по контракту ВВС Польши получат 32 самолета пятого поколения производства Lockheed Martin на сумму $4,6 млрд. Первые 16 собраны в США, остальные будут произведены в Италии.

Истребители, в частности, вооружены противорадиолокационными ракетами AGM-88G AARGM-ER и ракетами класса "воздух-воздух" AMRAAM в новейшей версии AIM-120D-3. Заявленная дальность полета – до 180 км, система наведения устойчива к помехам.

Закупаемые у США американские самолеты F-35A Lightning II призваны обеспечить доминирование Польши в воздухе. О масштабной технической модернизации польских вооруженных сил читайте в материале "Профиля".