В Таиланде нашли мертвым россиянина

Сигнал об этом поступил в полицию около 21:00 по местному времени 30 августа. Тело было найдено лежащим в кровати лицом вниз.

По мнению специалистов, смерть могла наступить примерно три дня назад. Признаков борьбы, насильственной смерти или ограбления предварительный осмотр не выявил.

Тело россиянина отправили в больницу Vachira Phuket Hospital, где состоится его вскрытие для установления точной причины смерти.

Полиция Таиланда координирует свои действия с дипломатическими представительствами РФ как для извещения родственников, так и для возвращения тела на родину.

Это дело привлекло внимание в том числе потому, что в последние месяцы в Таиланде имели место несколько прискорбных инцидентов, в которых россияне оказались жертвами или участниками.

Так, широкий резонанс приобрела история с убийством двух россиян (Дианы и Романа Назимовых) в Паттайе. Произошло оно в самом конце июля, преступниками оказались местные жители Тхонгчай Синин и Тхан Кыттхонг.

На таком фоне Ассоциация туроператоров России (АТОР) рекомендовала российским туристам в Таиланде не удаляться от курортных центров без сопровождения и постоянно поддерживать связь.

"Для минимизации рисков туристам следует соблюдать известные меры безопасности: прежде всего – не удаляться без сопровождаемых групп и гидов на значительное расстояние от курортных центров и туристических мест, всегда быть на связи", – подчеркивали в АТОР.