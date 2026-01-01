В Турции утвердили оборонный пакт с Саудовской Аравией и Пакистаном

Парламент Турции в ночь на пятницу, 6 ноября 2026 года, ратифицировал заключенный Турцией, Саудовской Аравией и Пакистаном Мекканский оборонный пакт.

Обсуждение законопроекта в Великом национальном собрании шло с среды и завершилось на ночном заседании.

"279 депутатов проголосовали за принятие законопроекта, 119 против, воздержавшихся нет. Законопроект утвержден", – такие итоги голосования были объявлены в прямой трансляции.

Теперь документ направят на подпись президенту страны.

27 октября пакт был одобрен комиссией парламента Турции по иностранным делам. Согласно соглашению, вооруженное нападение на любую из стран-участниц рассматривается как нападение на все три. Пакт также предусматривает расширение военного сотрудничества, обмен разведданными и развитие совместного оборонного производства.

Представитель минобороны Турции Зеки Актюрк в октябре подчеркивал, что при принятии решений о возможной отправке контингента в Саудовскую Аравию в рамках Мекканского соглашения власти будут руководствоваться национальным законодательством.

Турция и Пакистан 5 октября в контуре Мекканского оборонного пакта договорились перейти к практической реализации обязательств по коллективной обороне и обеспечить оперативное развертывание военных сил и средств на территории Саудовской Аравии.