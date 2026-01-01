Вучич анонсировал появление сербских вооруженных роботов на китайских технологиях

"Вы увидите их в действии через 15 дней. Я с гордостью объявляю вам об этом. Вы увидите их, и не только идущими, но и использующими оружие, причем очень серьезное оружие", – цитирует Вучича ТАСС.

29 августа в Шабаце открылась фабрика гуманоидных роботов. Первая фаза инвестиций оценивается в €20 млн. Сербия называет ее первой фабрикой такого типа в Европе. В перспективе заявлен также робототехнический индустриальный парк в Инджии стоимостью до €200 млн. На заводе уже показывали сборку гуманоидных роботов и роботов-собак, включая калибровку движения и камер и испытания на специальном полигоне.

Ранее Вучич сообщал, что Сербия в ближайшее время утвердит стратегию роботизации своих вооруженных сил и нарастит производство военных дронов.

Кто строит роботов в Сербии: Minth и AgiBot

Minth Group – крупная китайская промышленная компания, основанная в 1992 году. Ее основной исторический бизнес – автокомпоненты: кузовные и структурные детали, элементы кузова и корпуса батарей. Компания работает как поставщик для автопромышленности и имеет десятки производственных площадок по миру. В Сербии Minth присутствует уже несколько лет и имеет несколько заводов.

Minth объявила о расширении бизнеса в сфере робототехники в феврале 2026 года. Компания стала европейским стратегическим партнером и дистрибьютором китайской AgiBot. Это китайская робототехническая компания, специализирующаяся на так называемом воплощенном искусственном интеллекте, то есть роботах, которые воспринимают окружающую среду, передвигаются и выполняют физические действия. Стороны договорились о локализации производства роботов в Европе.

AgiBot, основанная в 2023 году, быстро перешла к серийному производству. По собственным данным, к июню 2026 года она выпустила 15 тыс. роботов. Среди применений – промышленное производство, логистика, инспекция, патрулирование, сервис и образование.