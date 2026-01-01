Заполнение подземных газохранилищ в Европе упало до минимума с 2011 года

По данным издания, перебои связаны с подорожанием энергоносителей после начала конфликта на Ближнем Востоке. Текущие запасы газа в ЕС оцениваются примерно в 58% от максимальной емкости хранилищ – это на 16 процентных пунктов ниже среднего уровня за последние пять лет и минимальное значение с 2011 года.

Представитель Минэнерго Германии указал, что подготовка к зимнему периоду и закупки топлива остаются зоной ответственности компаний и трейдеров. По его словам, передача координации закупок правительству могла бы стимулировать дополнительный рост цен.

В начале 2026 года ЕС утвердил программу отказа от российского газа. Согласно плану, импорт российского СПГ должен быть прекращен с 1 января 2027 года, поставки трубопроводного газа – с 30 сентября 2027 года.

После пересмотра энергетической политики Европа ориентируется на закупки сжиженного газа на мировом рынке, где цены чувствительны к любым ограничениям судоходства на Ближнем Востоке.

Энергетический кризис в ЕС усугубляется фактической блокадой Ормузского пролива Ираном, которая началась 28 февраля 2026 года после ударов США и Израиля. Через эту ключевую артерию проходит около 20% мирового сжиженного природного газа (СПГ), преимущественно из Катара, на который Европа сделала ставку после отказа от российского топлива.

Удары по танкерам и форс-мажор Катара

Прямые атаки на газовозы. Ситуация в проливе остается критической. Только за последний месяц в Ормузском проливе были подбиты два крупных танкера с катарским СПГ – GasLog Shanghai и Al Rekayyat.

Срыв контрактов. Из-за военных рисков и повреждения инфраструктуры катарская госкомпания QatarEnergy потеряла около 17% производственных мощностей и официально продлила действие форс-мажора по поставкам газа в Европу (в частности, для итальянской Edison сорвано уже 24 рейса).

Прорыв в переговорах Ирана и Омана

Согласование безопасного коридора. Иран и Оман завершили технический этап переговоров и полностью утвердили географические координаты нового безопасного маршрута для коммерческого судоходства в Ормузском проливе.

Новая схема разделения трафика. В отличие от прежней системы, когда суда шли преимущественно через оманские воды, теперь потоки разделят. Входящие в Персидский залив корабли направят по каналу в территориальных водах Ирана под его полным контролем, а выходящие – через воды Омана. Данная схема вводится как временная на тестовый период от двух до четырех месяцев.

Ожидание подписания. МИД Ирана объявил, что соглашение находится в финальной стадии готовности. В Белом доме и Минфине США также подтвердили, что ожидают официального подписания сделки и объявления временного перемирия в регионе на 30–60 дней в самое ближайшее время.

Камни преткновения перед запуском

Несмотря на дипломатический успех, полноценное возобновление поставок СПГ все еще затягивается из-за трех факторов:

Спор вокруг сервисного сбора. Иран требует законодательно закрепить сбор в размере 5% от стоимости груза со всех проходящих гражданских судов за обеспечение безопасности. США выступают категорически против, настаивая на бесплатном транзите.

Требование снять блокаду. Тегеран увязывает фактическое открытие пролива с ответными шагами Вашингтона. Иранские власти требуют от США полностью снять военно-морскую блокаду со своих портов в Персидском заливе. Белый дом согласен пойти на это только после того, как движение танкеров возобновится без инцидентов.

Риск американских санкций. Международные судовладельцы заявляют, что даже после открытия коридора не отправят газовозы в пролив без официальных письменных исключений (waivers) от Минфина США, так как любое техническое взаимодействие с иранскими властями при проводке судов сейчас грозит им жесткими штрафами и блокировками.

Последствия для европейского рынка