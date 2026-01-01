Заполнение подземных газохранилищ в Европе упало до минимума с 2011 года

По данным издания, перебои связаны с подорожанием энергоносителей после начала конфликта на Ближнем Востоке. Текущие запасы газа в ЕС оцениваются примерно в 58% от максимальной емкости хранилищ – это на 16 процентных пунктов ниже среднего уровня за последние пять лет и минимальное значение с 2011 года.
Представитель Минэнерго Германии указал, что подготовка к зимнему периоду и закупки топлива остаются зоной ответственности компаний и трейдеров. По его словам, передача координации закупок правительству могла бы стимулировать дополнительный рост цен.
В начале 2026 года ЕС утвердил программу отказа от российского газа. Согласно плану, импорт российского СПГ должен быть прекращен с 1 января 2027 года, поставки трубопроводного газа – с 30 сентября 2027 года.
После пересмотра энергетической политики Европа ориентируется на закупки сжиженного газа на мировом рынке, где цены чувствительны к любым ограничениям судоходства на Ближнем Востоке.
Энергетический кризис в ЕС усугубляется фактической блокадой Ормузского пролива Ираном, которая началась 28 февраля 2026 года после ударов США и Израиля. Через эту ключевую артерию проходит около 20% мирового сжиженного природного газа (СПГ), преимущественно из Катара, на который Европа сделала ставку после отказа от российского топлива.
Удары по танкерам и форс-мажор Катара
- Прямые атаки на газовозы. Ситуация в проливе остается критической. Только за последний месяц в Ормузском проливе были подбиты два крупных танкера с катарским СПГ – GasLog Shanghai и Al Rekayyat.
- Срыв контрактов. Из-за военных рисков и повреждения инфраструктуры катарская госкомпания QatarEnergy потеряла около 17% производственных мощностей и официально продлила действие форс-мажора по поставкам газа в Европу (в частности, для итальянской Edison сорвано уже 24 рейса).
Прорыв в переговорах Ирана и Омана
- Согласование безопасного коридора. Иран и Оман завершили технический этап переговоров и полностью утвердили географические координаты нового безопасного маршрута для коммерческого судоходства в Ормузском проливе.
- Новая схема разделения трафика. В отличие от прежней системы, когда суда шли преимущественно через оманские воды, теперь потоки разделят. Входящие в Персидский залив корабли направят по каналу в территориальных водах Ирана под его полным контролем, а выходящие – через воды Омана. Данная схема вводится как временная на тестовый период от двух до четырех месяцев.
- Ожидание подписания. МИД Ирана объявил, что соглашение находится в финальной стадии готовности. В Белом доме и Минфине США также подтвердили, что ожидают официального подписания сделки и объявления временного перемирия в регионе на 30–60 дней в самое ближайшее время.
Камни преткновения перед запуском
Несмотря на дипломатический успех, полноценное возобновление поставок СПГ все еще затягивается из-за трех факторов:
- Спор вокруг сервисного сбора. Иран требует законодательно закрепить сбор в размере 5% от стоимости груза со всех проходящих гражданских судов за обеспечение безопасности. США выступают категорически против, настаивая на бесплатном транзите.
- Требование снять блокаду. Тегеран увязывает фактическое открытие пролива с ответными шагами Вашингтона. Иранские власти требуют от США полностью снять военно-морскую блокаду со своих портов в Персидском заливе. Белый дом согласен пойти на это только после того, как движение танкеров возобновится без инцидентов.
- Риск американских санкций. Международные судовладельцы заявляют, что даже после открытия коридора не отправят газовозы в пролив без официальных письменных исключений (waivers) от Минфина США, так как любое техническое взаимодействие с иранскими властями при проводке судов сейчас грозит им жесткими штрафами и блокировками.
Последствия для европейского рынка
- Ценовое ралли. Оптовые цены на газ в Европе на фоне новостей об очередных столкновениях подскочили до четырехмесячного максимума, превысив €60 за мегаватт-час ($689 за 1000 кубометров). Расходы стран ЕС на закупку газа выросли почти наполовину (на 48%).
- Конкуренция с Азией. Ситуация осложняется тем, что за свободные объемы американского СПГ, который идет в обход Ближнего Востока, Европа вынуждена жестко конкурировать с азиатскими рынками (Индией, Японией), готовыми переплачивать за танкеры. Вкупе с пустыми ПХГ Германии (58% вместо нормы) это делает грядущую зиму крайне непредсказуемой.