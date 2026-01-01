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Зеленский приехал с официальным визитом в Сербию

Владимир Зеленский впервые за время пребывания во главе Украины в пятницу, 7 августа 2026 года, прибыл с официальным визитом в Сербию, где планирует принять участие в переговорах, в частности с сербским президентом Александром Вучичем и премьер-министром Джуро Макутом.

"Я приехал в Сербию со своей командой. Важные переговоры запланированы на сегодня и завтра", – написал Зеленский на своей странице в социальной сети X.

Украинский лидер обозначил, что на повестке обсуждения межгосударственных экономических отношений и вопросов безопасности.

Президент Сербии Александр Вучич 24 июля допустил визит Владимира Зеленского в Белград и отметил, что не видит оснований отказываться от взаимодействия с Киевом.

"Мы должны учитывать наши дружеские отношения с азиатскими странами, а также с Россией. Мы не можем выступать против кого-то только потому, что кто-то другой выступает против него", – прокомментировал тогда сербский лидер.

До этого момента Зеленский и президент Сербии Александр Вучич встречались исключительно на нейтральных международных площадках в других странах (в Кишинёве, Афинах, Киеве и Одессе).

Александр Вучич в своем выступлении 16 июля на саммите Украина – Юго-Восточная Европа в Киеве сформулировал позицию своей страны по отношению к конфликту на Украине. "Мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины и искренне благодарны Украине за то, что она поступает так же по отношению к нам", – заявил тогда политик.

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Метки: Владимир Зеленский Сербия
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